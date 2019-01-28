Форвард лондонського Челсі Альваро Мората перейшов в мадридський Атлетико на правах оренди.
Атлетико Мадрид та Челсі домовилися про оренду іспанського форварда Альваро Морати.
Про це повідомляє офіційний сайт матрацників.
Орендна угода 26-річного гравця розрахована на півтора роки — до кінця сезону-2019/20.
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За інформацією ЗМІ, за орендною угодою Атлетико заплатить аристократам €7,5 млн. Також в угоді прописана опція викупу футболіста за €40-€45 млн.
Нагадаємо, в лондонський Челсі Мората перейшов з мадридського Реалу влітку 2017 року за €66 млн.
До речі, мадридський Реал очолив рейтинг клубів Європи за доходами.
Фото: Atlético de Madrid.
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