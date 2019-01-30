Ньюкасл Юнайтед здобув перемогу над Манчестер Сіті на своєму полі в рамках 24-го туру АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед приймав вдома Манчестер Сіті в рамках 24-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла на стадіоні Сент-Джеймс Парк та завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2:1.

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Рахунок у матчі на першій хвилині відкрили гості — Серхіо Агуеро. У другому таймі на 66-й хвилині Хосе Саломон Рондон відновив рівновагу. На 80-й хвилині Метт Рітчі реалізував пенальті після того, як Фернандіньо порушив правила у своєму штрафному майданчику.

Перемога дозволила підопічним Рафаеля Бенітеса піднятися з зони вильоту, маючи в активі 24 очки сороки йдуть четырнадцатыми. Через поразку Манчестер Сіті (56) продовжує відставати від лідера АПЛ – Ліверпуля на 4 очки.

Нагадаємо, матчі 24-го туру АПЛ розпочалися з хвилини мовчання на честь зниклого футболіста Кардіфф Сіті Еміліано Сала.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/ Getty Images.