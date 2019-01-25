PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Матчі АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання в пам'ять про Сала/

Матчі АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання в пам’ять про Сала

Матчі 24-го туру АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання на честь форварда Кардіфф Сіті Еміліано Сала.

Матчі АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання в пам’ять про Сала

Матчі 24-туру англійської Прем’єр-ліги розпочнуть з хвилини мовчання на честь футболіста Кардіфф Сіті Еміліано Сала.

Читайте: Господи, як же страшно! Сала перед вильотом відправив повідомлення

Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

— Прем’єр-ліга з глибоким жалем дізналася про припинення активних пошуків Еміліано Сала і пілота літака Девіда Айбботсона. Наші думки з ними і їхніми близькими. Ми продовжимо підтримувати клуб Кардіфф в цей важкий момент. На знак поваги, матчі наступного туру Прем’єр-ліги розпочнуться з хвилини мовчання.

Нагадаємо, в зимове трансферне вікно Еміліано Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті. Ввечері 21 січня футболіста попрощався з колишніми партнерами і вирушив з Франції в Вельс на приватному літаку, який зник з радарів за годину до анонсованого прибуття.

Нині поліція Гернсі розглядає чотири версії зникнення літака в акваторії Нормандських островів.

Ввечері 24 січня поліція вирішила припинити активні пошуки слідів літака та його пасажирів.

ФотоThomas Serer on Unsplash.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поліція припинила активні пошуки зниклого літака з Сала
Це було так близько! Гравці Тоттенхема на спір прокидували м’яч поміж ніг
Зникнення літака з футболістом Сала: відома можлива причина
Рятувальники знайшли уламки літака, на якому летів Еміліано Сала
Господи, як же страшно! Сала перед вильотом відправив повідомлення
Австралієць попросив студентів не шуміти в потязі. Виявилося, що це зірки МЮ
Рятувальники не вірять, що футболіст Сала вижив
Літак з новачком Кардіффа зник над Ла-Маншем
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка