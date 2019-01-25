Матчі 24-го туру АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання на честь форварда Кардіфф Сіті Еміліано Сала.

Матчі 24-туру англійської Прем’єр-ліги розпочнуть з хвилини мовчання на честь футболіста Кардіфф Сіті Еміліано Сала.

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Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

— Прем’єр-ліга з глибоким жалем дізналася про припинення активних пошуків Еміліано Сала і пілота літака Девіда Айбботсона. Наші думки з ними і їхніми близькими. Ми продовжимо підтримувати клуб Кардіфф в цей важкий момент. На знак поваги, матчі наступного туру Прем’єр-ліги розпочнуться з хвилини мовчання.

Нагадаємо, в зимове трансферне вікно Еміліано Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті. Ввечері 21 січня футболіста попрощався з колишніми партнерами і вирушив з Франції в Вельс на приватному літаку, який зник з радарів за годину до анонсованого прибуття.

Нині поліція Гернсі розглядає чотири версії зникнення літака в акваторії Нормандських островів.

Ввечері 24 січня поліція вирішила припинити активні пошуки слідів літака та його пасажирів.

Фото: Thomas Serer on Unsplash.