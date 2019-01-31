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Ломаченко назвав дату наступного поєдинку

Стало відомо, коли Василь Ломаченко проведе наступний поєдинок.

Вася Ломаченко

Український боксер та чемпіон світу з боксу за версією WBA і WBO у легкій вазі Василь Ломаченко проведе наступний поєдинок 12 квітня 2019 року.

Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Сергію Долбілову, яке розміщено у Facebook.

— У мене призначена дата — 12 квітня.

Через два тижні українець приступить до підготовки до бою. За словами боксера його команда розглядає дві кандидатури у суперники українцю: британський претендент на титул WBA Ентоні Кролла, а також чемпіон IBF, який визначиться у поєдинку Коммі — Чанієв.

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Сам українець хотів би спочатку захистити пояс у бою з Кроллою, а потім боротися за пояс IBF.

Раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів про плани українського боксера на 2019 рік.

Фото: УНІАН.

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