Ліверпуль на Енфілді не зміг переграти Лестер в рамках 24-туру англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль приймав Лестер Сіті в рамках 24 туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і завершилася нічиєю — 1:1.

Мерсисайдці вийшли вперед вже на 3-й хвилині завдяки голу сенегальського форварда Садіо Мане. Однак в компенсований час першої половини зустрічі лиси зрівняли. Точним ударом відзначився Гаррі Магуайр.

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Ліверпуль втратив можливість зробити ще більший відрив від найближчого переслідувача Манчестер Сіті, однак залишається в лідерах турнірної таблиці АПЛ.

Після 24-турів підопічні Юргена Клоппа мають у своєму активі 61 очко, Лестер (32) йде на 11-й позиції.

Нагадаємо, у 24-турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті поступився на виїзді Ньюкасл Юнайтед.

Фото: Getty Images.