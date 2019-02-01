В першу неділю лютого у США проходить фінальна гра НФЛ — The Super Bowl. Факти ICTV зібрали топ-10 найцікавіших фактів про Супербоул.

Супербоул LIII цьогоріч пройде в ніч з 3 на 4 лютого в Атланті на стадіоні Mercedes-Benz Stadium. За трофей НФЛ зійдуться Нью-Інгленд Петріотс та Лос-Анджелес Ремс.

Супербоул вже давно став не лише виключно спортивною подією, але й грандіозним супершоу. У США матч фіналу Національної футбольної ліги прирівнюється майже до національного свята. Усі квитки на подію фанати розкуповують з шаленою швидкістю, щойно вони надходять у продаж.

Факти ICTV вирішили розповісти про найпопулярнішу спортивну подію Північної Америки, яка схожа на фінал Ліги чемпіонів чи чемпіонату світу з футболу.

Що таке Супербоул?

Супербоул — це фінальна гра чемпіонату Національної футбольної ліги (НФЛ).

Перша така гра була зіграна 15 лютого 1967 року у Лос-Анджелесі. За трофей боролися переможець НФЛ та чемпіон конкуруючої ліги АФЛ (Американська футбольна ліга) — Грін Бей Пекерз та Канзас-Сіті Чіфс. Перемогу тоді здобули Грін Бей (НФЛ) з рахунком 35:10.

Через три роки у 1970 році у Північній Америці відбулося об’єднання двох ліг американського футбола АФЛ та НФЛ в одну Національну футбольну лігу. Де-факто, Супербоул став грою за звання чемпіона НФЛ.

Древні греки знаходили своїх богів на Олімпі, а американці їх шукають у заліковій зоні футбольних полів в Новому Орлеані і Пассадоні, Хьюстоні та Лос-Анджелесі, Чикаго та Майямі.

З тих пір гра проходить щорічно в неділю одразу після закінчення стадії плей-офф. Цей день називають Super Bowl Sunday (Неділя Супербоула).

Для позначення ігор Супербоулу використовують порядковий номер, записаний римськими цифрами, а не рік у якому він проходив. Оскільки сезон НФЛ триває протягом двох календарних років. Таким чином переможець Super Bowl LIII, який визначиться у цю неділю, закріпить за собою звання чемпіона НФЛ-2018 року.

Шоу в перерві Супербоулу

Невід’ємною частиною події є музичні номери у перерві між другою та третьою чвертями. Втім, до початку 1990-х у перервах Супербоулу переважно виступали оркестри, хори та ансамблі різних університетів.

У 1970 році актриса і співачка Керол Ченнінг стала першим артистом, який виступив у фіналі НФЛ. Але у шоу головну роль грала не Ченнінг, а оркест Південного університету.

У 1993 році у перерві Супербоулу виступив Майкл Джексон. Співак перетворив halftime performance у попуррі із своїх хітів, підготувавши окремі танцювальні номери, які плавно переходили від одного до іншого.

Найскандальніший виступ припав на 2004 рік за участю Джанет Джексон та Джастіна Тімберлейка.

Під час спільного виконання композиції Rock Your Body Тімберлейк зірвав з Джанет частину костюму, оголивши груди співачки. Цей інцидент став настільки резонансним, що в англомовній Вікіпедії є окрема стаття про нього.

У різні роки в перерві Супербоулу виступали Aerosmith, Брітні Спірс, Prince, Black Eyed Peas, Мадонна, Бейонсе, Кеті Перрі, Леді Гага, Бруно Марс та інші.

У 2019 році хедлайнером події стане американський поп-рок гурт Maroon 5. Також виступлять репер Тревіс Скотт та хіп-хоп виконавець Big Boi.

Топ-10 найцікавіших фактів про Супербоул

За всю історію Супербоул транслювали лише чотири телеканали . Перший в історії матч у 1967 році транслювали CBS та NBC (наступні роки по черзі). У 1985 році права на трансляцію отримав ABC (востаннє транслював у 2006 році), а в 1997 році матч транслювали на FOX.

. Перший в історії матч у 1967 році транслювали CBS та NBC (наступні роки по черзі). У 1985 році права на трансляцію отримав ABC (востаннє транслював у 2006 році), а в 1997 році матч транслювали на FOX. За оцінками Forbes, Супербоул — найдорожчий бренд серед спортивних подій ($630 млн доходу в день).

серед спортивних подій ($630 млн доходу в день). Час в перервах Супербоулу між чвертями є найбільшим рекламним майданчиком. Під час перерв матчу він коштує рекордні $7,7 млн за 30 секунд ефіру.

Кожний з гравців команди-переможця отримує екслюзивний перстень NFL. Зазвичай їх виготовляють із золота та діамантів. На персні гравірують назву команди, емблему та номер Супербоулу. На команду НФЛ видає 150 таких перстнів.

Самі команди змагають за Кубок Вінса Ломбарді (Vince Lombardy Trophy). Трофей носить ім’я легендарного тренера команди Грін-Бей Пекерс — Вінсента Томаса Ломбарді. Вперше Кубок Вінсента Ломбарді за перемогу у Супербоулі V у Майямі здобула команда Балтімор Колтс.

(Vince Lombardy Trophy). Трофей носить ім’я легендарного тренера команди Грін-Бей Пекерс — Вінсента Томаса Ломбарді. Вперше Кубок Вінсента Ломбарді за перемогу у Супербоулі V у Майямі здобула команда Балтімор Колтс. Окрім зіркових виконавців у перерві виступають дівчата з групи підтримки команд-фіналістів. У 2019 році вперше в історії разом з дівчатами виступлять чоловіки-чирлідери

Слова NFL, Super Bowl і Super Sunday є зареєстрованими торговими марками, тому використовувати їх можуть лише санкціоновані організацією юридичні особи. Ті, у кого немає прав, найчастіше вживають термін The Big Game (Велика гра).

Піттсбург Стілерз є рекордсменом за кількістю перемог у Супербоулі — 6 разів. Також Пітсбург є найстарішим клубом з АФК.

— 6 разів. Також Пітсбург є найстарішим клубом з АФК. За всю історію Супербоула жодного разу в ній не брала участь команда з міста, який приймав фінальний матч НФЛ.

Вартість квитків на цьогорічний Супербоул стартувала від $2827, а в останні дні сягала $10 тис.

Нагадаємо, у фінальному матчі Супербоулу в Атланті 3 лютого зійдуться Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс.

Марія Степанюк

Фото: Wisconsinart | Dreamstime.com.