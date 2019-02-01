Одеський Чорноморець вирішив приховати на фото своїх потенційних новачків шматком газону.

Одеський Чорноморець вчергове продемонстрував свої конспіративні навички з приховування своїх новачків.

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Раніше одеський клуб на фотографіях розмив обличчя потенційних новачків, але розгледіти їх ще було можливо.

Тепер же моряки вдалися до радикальніших методів і прикрили кількох гравців шматком картинки газону.

У соцмережах не змогли втриматися від таких фантазій Чорноморця.

Нагадаємо, на зимову паузу в УПЛ Чорноморець (12) пішов, перебуваючи на 11 місці у турнірній таблиці.

Раніше Факти ICTV писали, що аргентинський клуб Бока Хуніорс оголосив про підписання контракту з футболістом Кевіном Маккалістером. Фанати не втрималися від жартів про фільм Один вдома.

Фото: ФК Чорноморець.