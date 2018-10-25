ФК Миколаїв може нанести на свою футболку портрет українського співака Павла Зіброва та рядок з його пісні.

Один з вболівальників першолігового футбольного клубу Миколаїв запропонував клубу взяти приклад з ірландського клубу Богеміас.

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Нагадаємо, дублінський клуб, який виступає у Вищому ірландському дивізіоні розробив форму з портретом ямайського співака Боба Марлі. Відповідний комплект форми дублінці використовуватимуть у виїзних матчах чемпіонату.

У відповідь на фанатську пропозицію, ФК Миколаїв запропонував своїм підписникам цікаву ідею – за певну кількість вподобань під постом, пообіцяв нанести фото Зіброва. Потрібні лайки були зібрані за ніч.

Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 октября 2018 г.

Пізніше надійшла пропозиція нанести ще й слова з пісні Зіброва.

Ого, пробили 150 лайков за ночь! P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни #ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

Тепер фанати очікують на виконання обіцянки. Але, як виявилося пізніше, на футболці може з’явитися не лише Зібров, але й Олег Винник.

Хотя, чтобы начали ходить на наш стадион, надо, наверное, Винника на футболку наносить — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

Раніше Факти ICTV писали, что в Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво.

Фото: ФК Миколаїв.