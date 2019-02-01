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Неймар на костилях облаяв журналіста

Форвард ПСЖ Неймар в аеропорту Барселони нецензурно висловився у бік журналіста.

Неймар

Зірка французького ПСЖ Неймар прибув в каталонську Барселону на реабілітаційні процедури. Коли бразилець вже повертався до Парижу, в аеропорту на нього чекали місцеві журналісти з питання про повернення до Барселони.

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Футболіст йшов на милицях до терміналу і на одне з таких питань не втримався і в нецензурній формі відповів, щоб його не задовбували питаннями про повернення у стан блаугранас.

Нині форвард відновлюється після отриманої травми плюсневої кістки на правій стопі. Футболіст пропустить матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед і повернеться на поле через 10 тижнів.

Нагадаємо, Неймар не зміг стримати сльози після отриманої травми у Кубку Франції.

ФотоAndre DurÃo | Dreamstime.com.

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