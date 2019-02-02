В ніч з неділі на понеділок відбудеться фінальна гра за звання чемпіона НФЛ між Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс.

В ніч з 3 на 4 лютого відбудеться одне з головних подій у США — фінал Національної футбольної ліги — Супербоул.

У матчі за звання чемпіона зійдуться Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс. Матч відбудеться в Атланті на найдорожчому стадіоні світу — Мерседес-Бенц Стейдіум.

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Офіційний час початку матчу у США запланований на 18:30 вечора у неділю. За київським часом це в ніч з 3 на 4 лютого приблизно о 1.30 ночі.

Жодний з українських телеканалів не буде транслювати Супербоул, однак матч можна подивитися на сайті правовласника трансляції CBS.

Однак, тут не обійтися без VPN з локацією у США. Сама трансляція платна, однак можна оформити безкоштовну трайл версію на один тиждень.

До речі, хедлайнером Супербоула стане американська поп-рок група Maroon 5.

Фото: Darryl Brooks | Dreamstime.com.