Українка Вероніка Хомин муза і головна натхненниця наставника Лос-Анжелес Ремс, який побореться з Нью-Інгленд Петріотс за Супербоул.

29-річна Вероніка Хомин — головна муза тренера Лос-Анжелес Ремс Шона Маквея, який привів свою команду до фіналу Супербоулу 2019.

Дівчина народилася в Україні, але освіту здобула у США в Університеті Джорджа Мейсона у штаті Вірджинія. За океаном вона працювала в UFC Gym, а також моделлю.

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У січні 2017 року її обранець очолив Ремс і став наймолодшим тренером в історії сучасної НФЛ. На той момент Маквею було 30 років. Під його керівництвом Лос-Анджелес Ремс вперше з 2003 року виграли титул чемпіона дивізіону.

Його роботу оцінили і визнали найкращим тренером року у Національній футбольній лізі за версією спортивних журналістів.













































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Раніше Факти ICTV розповідали де і коли дивитися фінальну гру за звання чемпіона НФЛ між Лос-Анджелес Ремс і Нью-Інгленд Петріотс.

Фото: Veronika K.