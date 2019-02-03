PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Де та коли дивитися Супербоул 2019/

Де та коли дивитися Супербоул 2019

В ніч з неділі на понеділок відбудеться фінальна гра за звання чемпіона НФЛ між Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс.

Мерседез-Бенц Стэйдиум. Супербоул 2019

В ніч з 3 на 4 лютого відбудеться одне з головних подій у США — фінал Національної футбольної ліги — Супербоул.

У матчі за звання чемпіона зійдуться Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс. Матч відбудеться в Атланті на найдорожчому стадіоні світу — Мерседес-Бенц Стейдіум.

Читайте: 10 цікавих фактів про Супербоул, або як витратити $7,7 млн за 30 секунд

Офіційний час початку матчу у США запланований на 18:30 вечора у неділю. За київським часом це в ніч з 3 на 4 лютого приблизно о 1.30 ночі.

Жодний з українських телеканалів не буде транслювати Супербоул, однак матч можна подивитися на сайті правовласника трансляції CBS.

Тут не обійтися без VPN з локацією у США. Сама трансляція платна, однак можна оформити безкоштовну трайл версію на один тиждень.

Також гру можна буде подивитися на телеканалі Viasat Sport.

До речі, хедлайнером Супербоула стане американська поп-рок група Maroon 5.

ФотоDarryl Brooks | Dreamstime.com.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ремс і Петріотс розіграють Супербоул: анонс головного поєдинку в НФЛ
10 цікавих фактів про Супербоул, або як витратити $7,7 млн за 30 секунд
Сексапільна українка, яка надихає тренера Лос-Анжелес Ремс
Велогонщика відсторонили від гонки через ганебне фото з офіціанткою
На Супербоулі-2019 вперше в історії виступлять чоловіки-чирлідери
Готуємо тіло до весни. Як обрати спортзал і тренера
Медогляд пройдено. Ракицький переходить у пітерський Зеніт
Українка Магучіх встановила рекорд Європи зі стрибків у висоту
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка