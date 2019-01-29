PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Спорт / Маркевич: Переход Ракицкого в Зенит - это ошибка, с какой стороны не смотри/

Маркевич: Перехід Ракицького в Зеніт – це помилка, з якого боку не дивися

Екс-тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич в коментарі Фактам ICTV поділився думками про перехід захисника Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.

Мирон Маркевич

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував перехід захисника збірної України та донецького Шахтаря Ярослава Ракицького у пітерський Зеніт.

— Ракицькому треба було догравати у Шахтарі. В 29 років немає жодного сенсу кудись йти. З його сторони це помилка, з якої боку не дивися – це помилка. Тим більше перейти в Зеніт. Я впевнений, що йому треба було догравати в донецькому клубі і не шукати собі якихось інших варіантів.

Також Мирон Богданович впевнений, що відхід Ракицького велика втрата для донецького клубу, так як гірники зараз дуже нестабільні у захисті.

— У Шахтаря в захисті зараз дуже серйозні проблеми, дуже нестабільна лінія оборони. Можливо когось ще і придбають. Дай Бог, щоб Бондаренко заграв, але це лише час покаже. Можливо Бондаренко замінить Ракицького, можливо ще хтось, – зазначив Маркевич.

На думку Маркевича, викликати Ярослава в збірну Ракицького чи ні, після його переходу в Зеніт, буде вирішувати головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

Читайте: Рак, дякуємо за оптику: ультрас Шахтаря шокував росіян зізнанням

Нагадаємо, 28 січня Ракицький перейшов з Шахтаря в російський Зеніт.

ФотоIurii Osadchi | Dreamstime.com.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка