Екс-тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич в коментарі Фактам ICTV поділився думками про перехід захисника Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував перехід захисника збірної України та донецького Шахтаря Ярослава Ракицького у пітерський Зеніт.

— Ракицькому треба було догравати у Шахтарі. В 29 років немає жодного сенсу кудись йти. З його сторони це помилка, з якої боку не дивися – це помилка. Тим більше перейти в Зеніт. Я впевнений, що йому треба було догравати в донецькому клубі і не шукати собі якихось інших варіантів.

Також Мирон Богданович впевнений, що відхід Ракицького велика втрата для донецького клубу, так як гірники зараз дуже нестабільні у захисті.

— У Шахтаря в захисті зараз дуже серйозні проблеми, дуже нестабільна лінія оборони. Можливо когось ще і придбають. Дай Бог, щоб Бондаренко заграв, але це лише час покаже. Можливо Бондаренко замінить Ракицького, можливо ще хтось, – зазначив Маркевич.

На думку Маркевича, викликати Ярослава в збірну Ракицького чи ні, після його переходу в Зеніт, буде вирішувати головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

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Нагадаємо, 28 січня Ракицький перейшов з Шахтаря в російський Зеніт.

Фото: Iurii Osadchi | Dreamstime.com.