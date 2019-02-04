На дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, на якому летів футболіст Кардіффа Еміліано Сала.
Про це повідомив координатор приватної операції з пошуку літака Девід Мірнс.
Координатор не уточнив чи були знайдені тіла Еміліано Сала і пілота Девіда Ібботсона.
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Мірнс додав, що їх сім’ям повідомили про виявлення літака.
Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті у суботу, 19 січня за €20,5 млн. в понеділок ввечері він вилетів з Нанта приватним літаком в Вельс, однак за годину до запланованого прибуття літак зник з радарів.
Фото: emilianosala9
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