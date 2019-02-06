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Лейкерс обміняли Святослава Михайлюка

Український баскетболіст Святослав Михайлюк змінив клуб в НБА.

Святослав Михайлюк

Лос-Анджелес Лейкерс обміняв українця Святослава Михайлюка в Детройт Пістонс на легкого форварда Реджи Буллока.

Про це повідомляє видання ESPN.

Очікується, що офіційно про операцію буде повідомлено вже 6 лютого.

Читайте: Світоліна обійшла Коноплянку в рейтингу найпопулярніших спортсменів України

Нинішній сезон для Михайлюка є дебютним в НБА. На його рахунку 38 матчів, в яких він в набирав 3,2 очка за 10 хвилин в середньому.

Детройт посідає 9-е місце в Східній конференції, тоді як Лейкерс десятий на Заході.

Раніше Михайлюк продемонстрував свою прицільність на тренуванні.

Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images.

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