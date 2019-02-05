Сестра Еміліано Сала Роміна поділилася фото, де пес футболіста чекає повернення господаря.

Футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала, який зник безвісти в небі над Ла-Маншем, залишив вдома свого домашнього улюбленця.

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Сестра аргентинця Роміна поділилася зворушливим фото, на якому пес форварда — Нала дуже сумує та чекає на порозі дому свого господаря.

В Instagram Сала пес почав з’являтися з 2015-року. Вони ходили разом на берег, де дивилися на чайок на яхти, грали на пляжі. Також є знімок, як Нала зустрічає свого господаря після довгої розлуки.





















Пес Еміліано Сала досі чекає на господаря – зворушливе фото / 5 фотографий

Нагадаємо, в ході пошукової операції на дні Ла-Маншу було виявлено уламки легкомоторного літака Piper Malibu, в якому летів футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

Пізніше рятувальники виявили тіло одного з пасажирів літака, на якому летів Сала.

Фото: Getty Images.