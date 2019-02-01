Польського бійця UFC Адама Вечорека заарештували за підозрою у причетності до злочинного угрупування.

Польського бійця UFC Адама Вечорека, який виступає у важкій вазі, заарештували за підозрою у причетності до злочинного угрупування, яке займається грабежами, розбійними нападами та розповсюдженням наркотиків у польському місті Хожув.

Про це повідомляє польське видання Sportowe Fakty.

Поліція здійснила арешт в ході антитерористичного рейду після дворічного розслідування справи угрупування Psycho Gang, яке складається з ультрасу польського ФК Рух.

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Окрім Вечорека було затримано ще десятьох осіб.

У UFC Вечорек дебютував у 2017 році. На рахунку 26-річного бійця 10 перемог і 2 поразки.

До речі, бразильська боєць UFC Поляна Віана дала жорстокий відсіч грабіжнику на вулицях Ріо-де-Жанейро.

Фото: Adam Wieczorek.