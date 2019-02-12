Боєць MMA Деніел Корм’є досі відновлюється після травми спини.
Американський боєць MMA Деніел Корм’є поставив свої виступи на паузу через травму спини.
Дивно, що спортсмен травмувався, коли чхнув! Про це він зізнався в одному зі своїх інтерв’ю, пише mmafighting.
– Це не жарт. Я до сих пір намагаюся відновитися, – сказав Корм’є.
Боєць, який очолює рейтинг UFC без урахування вагових категорій, розповів, що послабили його організм часті виступи.
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При цьому Корм’є заявив, що не стане завершувати кар’єру після 40 років, які він відзначить 20 березня.
Нагадаємо, український боєць Роман Долідзе підписав контракт з UFC.
Фото: mmafighting
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