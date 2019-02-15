Валерій Лобановський доводив Динамо до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році.
Валерій Лобановський отримав бронзу в рейтингу FourFourTwo найкращих тренерів, які не піднімали кубок Ліги чемпіонів.
Легендарний тренер Динамо Київ найдалі в турнірі доходив до півфіналу. У 1999 році німецька Баварія за сумою двох матчів не пустила киян у фінал Ліги чемпіонів.
Також журналісти поставили в рейтинг ще одного фахівця, який працював в Україні – тренера Шахтаря Мірчу Луческу.
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Топ-12 тренерів, яким не підкорилася Ліга чемпіонів, виглядає так:
- Дієго Сімеоне (Атлетико)
- Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
- Валерій Лобановський (Динамо)
- Юрген Клопп (Боруссія Д, Ліверпуль)
- Боббі Робсон (Ньюкасл, Порту)
- Массіміліано Аллегрі (Мілан, Ювентус)
- Мірча Луческу (Галатасарай, Шахтар, Інтер, Бешикташ, Рапід Бухарест)
- Кенні Далгліш (Ньюкасл)
- Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
- Дідьє Дешам (Монако, Марсель)
- Унаї Емері (Спартак, Валенсія, Севілья, ПСЖ)
- Антоніо Конте (Ювентус, Челсі)
Нагадаємо, Динамо Київ потрапило в рейтинг France Football найлегендарніших клубів.
Фото: dynamo.kiev.ua