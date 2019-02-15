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Лобановський у топ-3 тренерів, що не брали ЛЧ – рейтинг FourFourTwo

Валерій Лобановський доводив Динамо до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році.

Лобановський у топ-3 тренерів, що не брали ЛЧ – рейтинг FourFourTwo

Валерій Лобановський отримав бронзу в рейтингу FourFourTwo найкращих тренерів, які не піднімали кубок Ліги чемпіонів.

Легендарний тренер Динамо Київ найдалі в турнірі доходив до півфіналу. У 1999 році німецька Баварія за сумою двох матчів не пустила киян у фінал Ліги чемпіонів.

Також журналісти поставили в рейтинг ще одного фахівця, який працював в Україні – тренера Шахтаря Мірчу Луческу.

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Топ-12 тренерів, яким не підкорилася Ліга чемпіонів, виглядає так:

  1. Дієго Сімеоне (Атлетико)
  2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
  3. Валерій Лобановський (Динамо)
  4. Юрген Клопп (Боруссія Д, Ліверпуль)
  5. Боббі Робсон (Ньюкасл, Порту)
  6. Массіміліано Аллегрі (Мілан, Ювентус)
  7. Мірча Луческу (Галатасарай, Шахтар, Інтер, Бешикташ, Рапід Бухарест)
  8. Кенні Далгліш (Ньюкасл)
  9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
  10. Дідьє Дешам (Монако, Марсель)
  11. Унаї Емері (Спартак, Валенсія, Севілья, ПСЖ)
  12. Антоніо Конте (Ювентус, Челсі)

Нагадаємо, Динамо Київ потрапило в рейтинг France Football найлегендарніших клубів.

Фото: dynamo.kiev.ua

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