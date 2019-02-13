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Динамо увійшло в топ-20 найбільш легендарних клубів світу – рейтинг France Football

Очолив рейтинг голландський Аякс.

Динамо увійшло в топ-20 найбільш легендарних клубів світу – рейтинг France Football

Динамо Київ потрапило до суб’єктивного рейтингу найлегендарніших клубів, який склали експерти французького видання France Football.

Кияни в списку посіли 17-е місце серед 21-ї команди. Журналісти пояснюють, що саме ці клуби мають найбільшу історію.

На вершині рейтингу опинився голландський Аякс, який у 70-х роках був найвпливовішим клубом світу.

1. Аякс
2. Реал Мадрид
3. Ліверпуль
4. Манчестер Юнайтед
5. Бока Хуніорс
6. Барселона
7. Сантос
8. Бенфіка
9. Ювентус
10. Селтік
11. Мілан
12. Інтер
13. Рівер Плейт
14. Баварія
15. Гонвед
16. Нью-Йорк Космос
17. Динамо Київ
18. Торіно
19. Арсенал
20/21 Црвена Звезда, Сент-Етьєнн

Читайте: Олімпіакос — Динамо: онлайн-трансляція матчу

Як повідомлялося, Динамо потрапило до топ-100 найбагатших клубів світу.

Фото: 1927

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