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Не те, щоб втомився: Ломаченко готовий піти з рингу за рік

Фінальною метою Василя Ломаченка як боксера може стати здобуття статусу абсолютного чемпіона світу.

Не те, щоб втомився: Ломаченко готовий піти з рингу за рік

Українець Василь Ломаченко готовий завершили кар’єру боксера, коли здобуде усі пояси в будь-якій вазі.

Про це Ломаченко розповів під час прямого ефіру в Instagram.

Говорячи про терміни, коли чемпіон може піти з рингу, Лома відповів розмито і нагадав, що займається цим спортом з 5 років:

– Це може бути за рік, за два, а може і за чотири-п’ять. Я готовий піти на “пенсію” у 33 роки.

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Ломаченко підкреслив, що він не втомився, але має на меті в боксі змагатися з чемпіонами. Тому, коли він стане абсолютним чемпіоном світу, то не матиме з ким боксувати, розмірковує спортсмен.

Нагадаємо, стала відома дата, коли Василь Ломаченко проведе наступний поєдинок.

Фото: Ломаченко 

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