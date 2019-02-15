PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Світоліна вилетіла з Qatar Total Open/

Світоліна вилетіла з Qatar Total Open

Українська тенісистка, сьома ракетка світу Еліна Світоліна не змогла потрапити до фіналу турніру в Досі (Катар) Qatar Total Open.

Еліна Світоліна

Світоліна у півфіналі тенісного турніру поступилася Сімоні Халеп з Румунії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:6, 6:3, 4:6.

Нагадаємо, сьома ракетка світу Еліна Світоліна посіла четверку сходинку у рейтингу найпопулярніших українських спортсменів в Instagram. Вона змістила з другої сходинки вінгера Шальке Євгена Коноплянку.

Раніше Факти ICTV писали, що Еліна Світоліна підтвердила, що зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Фото: NOC of Ukraine and the Olympic Team

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ястремська претендує на престижну нагороду WTA
Світоліна обійшла Коноплянку в рейтингу найпопулярніших спортсменів України
Турнір у Хуахіні. Ястремська перемогла Лінетт і зіграє у фіналі
Ястремська обіграла екс-першу ракетку світу у чвертьфіналі в Хуахіні
Рафаель Надаль одружується після 14 років стосунків
Наомі Осака виграла Australian Open
Еліна Світоліна прикрасила обкладинку еротичного календаря
Як стати зіркою тенісу: ціни занять та екіпірування
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка