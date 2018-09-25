Хокеїстки збірних США та Канади побралися

Олімпійська чемпіонка з хокею Меган Дагган одружилася з триразовою чемпіонкою Олімпійських ігор з Канади Джилліан Еппс.

Капітан жіночої збірної США з хокею 31-річна Меган Дагган узаконила відносини з 34-річною хокеїсткою з Канади Джилліан Еппс.

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Церемонія пройшла на Willian Allen Farm в місті Паунал, штаті Мен, США.

— Самий неймовірний день всього мого життя, – написала Дагган в Twitter.

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24 сентября 2018 г.

Обидві спортсменки є чемпіонками Олімпійських ігор. У Меган дві срібні олімпійські медалі після поразок у фіналі Ванкувера-2010 і Сочі-2014. В обох фіналах вона поступилася Канаді з Еппс в складі. Дагган стала олімпійською чемпіонкою Пхенчхану-2018. У Джилліан 3 золоті медалі Ігор – з Турина-2006, Ванкувера-2010 і Сочі-2014. У 2015-му вона закінчила кар’єру в національній команді.

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Фото: Meghan Duggan