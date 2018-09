Хокеїстки збірних США та Канади побралися

Капітан жіночої збірної США з хокею 31-річна Меган Дагган узаконила відносини з 34-річною хокеїсткою з Канади Джилліан Еппс.

Церемонія пройшла на Willian Allen Farm в місті Паунал, штаті Мен, США.

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj

— Meghan Duggan (@mduggan10) 24 сентября 2018 г.