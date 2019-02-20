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Бій Ломаченко — Кролла підтверджено: дата та місце

Василь Ломаченко зустрінеться з обов’язковим претендентом на титул WBA британцем Ентоні Кроллою.

Ломаченко Кролла

Чемпіон світу за версією WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко вийде на ринг проти обов’язкового претендента на титул WBA британського боксера Ентоні Кролли.

Про це повідомляє видання BoxRec.

Бій відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Повідомляється, що промоутер Кролли Едді Хірн погодився на умови, які були запропоновані промоутером українця Бобом Арумом.

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В активі 32-річного Кролли 34 перемоги, 6 поразок та 3 нічиї. Останні три поєдинка він виграв після двох поспіль поразок від венесуельця Хорхе Лінареса.

Раніше Василь Ломаченко опублікував відео в Instagram, де він в одних трусах п’є каву на морозі.

Фото: Stephen Dunn/Getty Images.

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