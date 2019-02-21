Манчестер Сіті вирвав перемогу над Шальке у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Шальке приймав вдома Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Зустріч пройшла у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена і завершилася з рахунком 2:3 на користь гостей.

Рахунок у матчі на 18-й хвилині відкрив форвард гостей Серхіо Агуеро. На 38-й Набіль Бенталед поновив рівновагу з пенальті. Ще через 8 хвилин арбітр знову вказав на позначку і Бенталеб успішно реалізував удар.

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По перерві Ніклас Отаменді отримав другу жовту картку і змушений був покинути поле.

На 85-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Лерой Сане, а в доданий час перемогу для своєї команди вирвав Рахім Стерлінг.

Матч-відповідь команд відбудеться 12 березня.

До речі, Атлетіко переграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images.