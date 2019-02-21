Атлетіко переграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Атлетіко вдома у Мадриді переміг туринський Ювентус.

Команди почали матч дуже обережно, ніхто не хотів зайвий раз ризикувати. Можна відзначити хіба що гарматний удар на 9 хвилині гравця Ювентуса Роналду зі штрафного з далекої дистанції під поперечину воріт, але тоді Атлетіко виручив голкіпер Облак.

Відповів на це на 29 хвилині Антуант Грізманн, коли небезпечно пробив зі штрафного з вигідної позиції у ближній верхній кут воріт. У цьому моменті Ювентус врятував голкіпер Щенсни.

У другому таймі лідери команд Роналду і Грізманн продовжили обмінюватися небезпечними моментами, але м’яч влетів у сітку аж на 70 хвилині. Правда, недовго Мората святкував взяття воріт Ювентуса, адже арбітр після перегляду відеоповтору епізоду гол скасував.

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Проте чесно забити іспанська команда все ж змогла – зробив це Хіменес на 79 хвилині, коли на чудовій позиції отримав м’яч після подачі з кутового і розстріляв ворота суперника. 1:0.

Закріпив перевагу господарів вже через 4 хвилини Годін, який з гострого кута воротарського вразив порожні ворота після невдалого виносу м’яча Манджукичем.

Нагадаємо, Реал Мадриду вдалося обіграти нідерландський Аякс в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Атлетіко