Манчестер Сити вырвал победу над Шальке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Шальке принимал дома Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе Фельтинс-Арена и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард гостей Серхио Агуэро. На 38-й Набиль Бенталед возобновил равновесие с пенальти. Еще через 8 минут арбитр снова указал на точку и Бенталеб успешно реализовал удар.
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После перерыва Никлас Отаменди получил вторую желтую карточку и вынужден был покинуть поле.
На 85-й минуте счет в матче сравнял Лерой Сане, а в добавленное время победу для своей команды вырвал Рахим Стерлинг.
Ответный матч команд состоится 12 марта.
К слову, Атлетико переиграл Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images.