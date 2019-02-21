Манчестер Сити вырвал победу над Шальке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Шальке принимал дома Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе Фельтинс-Арена и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард гостей Серхио Агуэро. На 38-й Набиль Бенталед возобновил равновесие с пенальти. Еще через 8 минут арбитр снова указал на точку и Бенталеб успешно реализовал удар.

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После перерыва Никлас Отаменди получил вторую желтую карточку и вынужден был покинуть поле.

На 85-й минуте счет в матче сравнял Лерой Сане, а в добавленное время победу для своей команды вырвал Рахим Стерлинг.

Ответный матч команд состоится 12 марта.

К слову, Атлетико переиграл Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images.