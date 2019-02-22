ФІФА оголосила про санкції щодо англійського Челсі за підсумками розслідування трансферної політики клубу.

Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти на лондонський Челсі заборону на трансфери.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

В найближчі 2 трансферних вікна аристократи не зможуть реєструвати нових гравців.

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Таким чином Челсі зможе підписати новачка лише після сезону 2019/20.

Зазначається, що лондонський клуб було визнано винним у порушеннях при трансферах 29 футболістів різних вікових груп.

Раніше під подібні санкції потрапляли каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Нагадаємо, у 26-турі АПЛ Челсі зазнав розгромної поразки від Манчестер Сіті.

Фото: Wan Rosli Wan Othman | Dreamstime.com.