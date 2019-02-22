ФИФА объявила о санкциях в отношении английского Челси по итогам расследования трансферной политики клуба.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить на лондонский Челси запрет на трансферы.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ближайшие 2 трансферных окна аристократы не смогут регистрировать новых игроков.

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Таким образом Челси сможет подписать новичка только после сезона 2019/20.

Отмечается, что лондонский клуб был признан виновным в нарушениях при трансферах 29 футболистов различных возрастных групп.

Ранее под подобные санкции попадали каталонская Барселона и мадридский Атлетико.

Напомним, в 26-туре АПЛ Челси потерпел разгромное поражение от Манчестер Сити.

Фото: Wan Rosli Wan Othman | Dreamstime.com.