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Коли відбудеться бій Усик — Джошуа

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, коли планують організувати поєдинок з українцем Олександром Усиком.

Усик

Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF британця Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, що бій з українцем Олександром Усиком планують організувати у 2020 році.

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Про це він заявив в інтерв’ю Sky Sports.

— Цей бій відбудеться у 2020 році. Усик повернеться в травні, ймовірно, дебютуючи в надважкій вазі. Потенційний суперник — Олександр Повєткін. Потім він проведе ще один бій. Після цього WBO зробить його обов’язковим претендентом на пояс Джошуа. Я гадаю, що бій відбудеться навесні 2020 року.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе свій наступний бій 18 травня у США.

ФотоGetty Images.

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