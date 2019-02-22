Звезда Тоттенхэма Деле Алли решил разорвать отношения со своей девушкой-моделью, чтобы чувствовать себя свободным.
Звезда Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли решил разойтись со своей девушкой, моделью нижнего белья Руби Мэй.
Алли и Мэй были одной из самых обсуждаемых пар на Туманном Альбионе и пробыли вместе 2,5 года.
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Девушка ездила за игроком на ЧМ-2018 в России и часто поддерживала его на выездных матчах шпор в Лиге чемпионов и АПЛ.
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Футболист рассказал своим друзьям, что причиной расставания стало ограничение его свободы, а также то, что ему хочется больше развлекаться.
Однако сразу после расставания Алли заметили со звездой реалити-шоу Остров любви Меган Бартон Хансон.
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Будет ли у этого романа продолжение – пока неизвестно.
Ранее интимное видео Хэмилтона и Шерзингер выложили в сеть.
Фото: Dele.