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Факти / Спорт

Усик показав підготовку до надважкої ваги

Олександр Усик у спортзалі веде фізпідготовку до переходу в надважку вагу.

Усик показав підготовку до надважкої ваги

Український боксер Олександр Усик набирає м’язову масу для переходу в надважку вагу.

Знімком з тренування абсолютний чемпіон світу у важкій вазі поділився в Instagam.

На світлині видно, як Усик із завзяттям виконує у спортзалі за допомогою штанги вправу під назвою станова тяга.

– Дорога до надважкої ваги, – йдеться у підписі Олександра до фото.

Читайте: Коли відбудеться бій Усик — Джошуа

Нагадаємо, Олександр Усик проведе свій наступний бій 18 травня у США.

Фото: Олександр Усик

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