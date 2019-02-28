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Факти / Спорт

Ломаченко оформив ряд триочкових з ґанку будинку

Василь Ломаченко виконав цілий ряд успішних триочкових з ґанку будинку.

Вася Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA та WBO Василь Ломаченко виконав цілий ряд успішних триочкових кидків з ґанку дому.

Читайте: Бій Ломаченко — Кролла підтверджено: дата та місце

Під час виконання спортсмен перебував далеко за межами майданчику.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

Нагадаємо, наступний поєдинок українець проведе 12 квітня у Лос-Анджелесі проти претендента на титул WBA Ентоні Кролли.

Раніше Василь Ломаченко опублікував відео в Instagram, де він в одних трусах п’є каву на морозі.

Фото: Vasyl Lomachenko.

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