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Факти / Спорт

Тренер Реала злякався фанатів і втік з бази клубу через чорний хід

Головний тренер мадридського Реала Сантьяго Соларі не захотів зустрічатися з фанатами вершкових за межами клубної бази.

Сантьяго Солари

Головний тренер клубу Реал Мадрид Сантьяго Соларі побоявся зустрічатися з вболівальниками вершкових за межами бази.

Читайте: Покарали за хитрість: Рамоса дискваліфікували на 2 матчі Ліги чемпіонів

Побачивши біля воріт тренувального комплексу Вальдебебас фанатів команди, Соларі на авто покинув розташування тренувального комплексу через чорний хід.

Вочевидь, після розгромної поразки від Барселони (3:0) фанати хотіли отримати відповіді на свої запитання та діалогу з тренером.

Нагадаємо, Соларі очолив Реал у жовтні 2018 року після відставки Хулена Лопетегі.

Фото: Getty Images

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