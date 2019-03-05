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Ломаченко продумує на 2-3 кроки вперед, його неможливо вивчити — Кролла

Суперник Василя Ломаченка британець Ентоні Кролла роздав компліменти українському боксеру.

Василий Ломаченко

Екс-чемпіон світу Ентоні Кролла поділився очікуваннями від поєдинку з володарем титулів WBA та WBO у легкій вазі Василем Ломаченком.

Про це він розповів в інтерв’ю Fight Hub.

Британець зізнався, що психологічно готовий до бою з Ломаченком, а також заявив, що підготовка до бою українцем є набагато складнішою ніж до бою з будь-яким іншим спортсменом.

— Ломаченко показує таке, що ми бачили лише від кількох бійців раніше. Він робить речі, які особливо не вивчиш. Він завжди продумує на два-три кроки вперед, тому треба цього очікувати. Його неможливо ось так взяти і вивчити. Роблячи деякі речі, він йде на ризик, але він робить це тому, що його мислення неймовірне. Так, він дуже розумний.

Бій Ломаченко — Кролла відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі.

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Раніше у Top Rank розповіли про плани Василя Ломаченка на 2019 рік.

Фото: Getty Images

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