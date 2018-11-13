PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Спорт / В Ирландии футболисты напали после матча на арбитра и сломали челюсть/

В Ірландії футболісти напали після матчу на арбітра та зламали щелепу

Під час матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії футболісти клубу Маллінгар Таур жорстоко розправилися з арбітром.

В Ірландії після матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії між командами Маллінгар Таун та Хорсліп трапився неприємний інцидент.

Троє гравців команди Маллінгар Таун після перемоги з рахунком 3:1 підкараулили арбітра після зустрічі та жорстоко побили.

Про це повідомляє видання The Irish News.

В результаті нападу арбітру Даніелю Свіні зламали щелепу, пошкодили ніс, зломали кістку під оком та нанесли ряд інших серйозних ушкоджень.

Читайте: Реггі не буде: ірландському клубу заборонили носити футболки з Бобом Марлі

Нині чоловік відновлюється у госпіталі.

Бос Ліги Шон Монтгомері шокований інцидентом і вже заявив, що буде наполягати на відстороненні футболістів з футболу довічно:

— Я раніше не зіштовхувався з подібним. У Лізі серйозно віднесуться до цього. Даніель хороший суддя.

Окрім трьох футболістів до кола підозрюваних потрапив і фанат клубу Хорсліп.

Керівництво Маллінгара від коментарів утрималося.

Раніше російських фанатів відлупцювали палицями у Римі.

Фото: The Irish News.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Перу автобус з дитячою футбольною командою впав в ущелину: є жертви
У Києві закриють три станції метро
Реггі не буде: ірландському клубу заборонили носити футболки з Бобом Марлі
Український голкіпер відбив пенальті головою
В чому мати народила: фанатка вибігла на поле і приставала до футболістів
Футболіст почухався під час гімну Китаю і був дискваліфікований
Не на життя, а на смерть: у фіналі Кубку Лібертадорес зійдуться Бока Хуніорс та Рівер Плейт
23-річного хавбека Реала госпіталізували через інсульт
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка