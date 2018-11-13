Під час матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії футболісти клубу Маллінгар Таур жорстоко розправилися з арбітром.
В Ірландії після матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії між командами Маллінгар Таун та Хорсліп трапився неприємний інцидент.
Троє гравців команди Маллінгар Таун після перемоги з рахунком 3:1 підкараулили арбітра після зустрічі та жорстоко побили.
Про це повідомляє видання The Irish News.
В результаті нападу арбітру Даніелю Свіні зламали щелепу, пошкодили ніс, зломали кістку під оком та нанесли ряд інших серйозних ушкоджень.
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Нині чоловік відновлюється у госпіталі.
Бос Ліги Шон Монтгомері шокований інцидентом і вже заявив, що буде наполягати на відстороненні футболістів з футболу довічно:
— Я раніше не зіштовхувався з подібним. У Лізі серйозно віднесуться до цього. Даніель хороший суддя.
Окрім трьох футболістів до кола підозрюваних потрапив і фанат клубу Хорсліп.
Керівництво Маллінгара від коментарів утрималося.
Раніше російських фанатів відлупцювали палицями у Римі.
Фото: The Irish News.