Під час матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії футболісти клубу Маллінгар Таур жорстоко розправилися з арбітром.

В Ірландії після матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії між командами Маллінгар Таун та Хорсліп трапився неприємний інцидент.

Троє гравців команди Маллінгар Таун після перемоги з рахунком 3:1 підкараулили арбітра після зустрічі та жорстоко побили.

Про це повідомляє видання The Irish News.

В результаті нападу арбітру Даніелю Свіні зламали щелепу, пошкодили ніс, зломали кістку під оком та нанесли ряд інших серйозних ушкоджень.

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Нині чоловік відновлюється у госпіталі.

Бос Ліги Шон Монтгомері шокований інцидентом і вже заявив, що буде наполягати на відстороненні футболістів з футболу довічно:

— Я раніше не зіштовхувався з подібним. У Лізі серйозно віднесуться до цього. Даніель хороший суддя.

Окрім трьох футболістів до кола підозрюваних потрапив і фанат клубу Хорсліп.

Керівництво Маллінгара від коментарів утрималося.

Раніше російських фанатів відлупцювали палицями у Римі.

Фото: The Irish News.