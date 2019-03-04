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Факти / Спорт

Друга ракетка світу захотіла взяти на безлюдний острів одруженого Федерера

Румунська тенісистка Сімона Халеп зізналася, що їй подобається Роджер Федерер не лише як тенісист.

Симона Халеп

Друга ракетка світу Сімона Халеп зізналася, що взяла б із собою на безлюдний острів 20-разового переможця турнірів Grand Slam Роджера Федерера.

Про це вона заявила в коментарі Tennis World USA.

За словами румунської тенісистки, швейцарець може її навчити чомусь новому.

— Кого б я взяла з собою на безлюдний острів? Федерера. Мені подобається Роджер не тільки як тенісист, але і як особистість. Було б дуже приємно провести з ним деякий час і отримати щось з його досвіду і знань. Завжди можна навчитися чогось у найвеличнішого.

Раніше Сімона неодноразово зізнавалася, що Федерер є її кумиром.

Читайте: Режисер вивів в ефір, як Халеп переодягалася під трибунами

Раніше Факти ICTV писали, що Рафаель Надаль одружується після 14 років стосунків.

Фото: Dreamstime

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