Румунська тенісистка Сімона Халеп зізналася, що їй подобається Роджер Федерер не лише як тенісист.

Друга ракетка світу Сімона Халеп зізналася, що взяла б із собою на безлюдний острів 20-разового переможця турнірів Grand Slam Роджера Федерера.

Про це вона заявила в коментарі Tennis World USA.

За словами румунської тенісистки, швейцарець може її навчити чомусь новому.

— Кого б я взяла з собою на безлюдний острів? Федерера. Мені подобається Роджер не тільки як тенісист, але і як особистість. Було б дуже приємно провести з ним деякий час і отримати щось з його досвіду і знань. Завжди можна навчитися чогось у найвеличнішого.

Раніше Сімона неодноразово зізнавалася, що Федерер є її кумиром.

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