PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Лунін відбив пенальті у матчі проти мадридського Атлетіко

Український голкіпер Леганес Андрій Лунін відбив пенальті у виконанні гравця Атлетіко Сауля Ньїгеса, але пропустив на добиванні.

Лунін відбив пенальті у матчі проти мадридського Атлетіко

Український голкіпер Леганес Андрій Лунін відбив пенальті у виконанні гравця Атлетіко Сауля Ньїгеса, але пропустив на добиванні.

У матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Леганес арбітр призначив пенальті у ворота команди Луніна.

ЧитайтеХороший старт оскарівської ночі! Атлетіко потролив симуляцію гравця Реала

Пенальті пробивав Сауль Ньігес, але Лунін зміг відбити його удар. Після цього іспанець встиг зіграти на добиванні і відкрив рахунок.

Матч закінчився з рахунком 0:1 на користь Атлетіко.

Нагадаємо, Атлетіко переграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тренер Атлетіко заплатить штраф за непристойний жест під час матчу з Ювентусом
Тренера молодіжки Ньюкасла звільнили через знущання над гравцем
Василь Кравець потрапив в компанію до Мбаппе
Поцілував Златана в губи і отримав в щелепу! Екс-гравець Аякса поплатився за жарт над Іброю
У ФІФА схвалили нові правила у футболі
Не як у Роналду! Девіду Бекхему відкрили пам’ятник у Лос-Анджелесі
У Туреччині футболіст різав суперників лезом для бритви під час матчу
Шахтар здолав Чорноморець в чемпіонаті УПЛ
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка