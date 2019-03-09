Український голкіпер Леганес Андрій Лунін відбив пенальті у виконанні гравця Атлетіко Сауля Ньїгеса, але пропустив на добиванні.

Український голкіпер Леганес Андрій Лунін відбив пенальті у виконанні гравця Атлетіко Сауля Ньїгеса, але пропустив на добиванні.

У матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Леганес арбітр призначив пенальті у ворота команди Луніна.

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Пенальті пробивав Сауль Ньігес, але Лунін зміг відбити його удар. Після цього іспанець встиг зіграти на добиванні і відкрив рахунок.

Матч закінчився з рахунком 0:1 на користь Атлетіко.

Нагадаємо, Атлетіко переграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.