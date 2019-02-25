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Хороший старт оскарівської ночі! Атлетіко потролив симуляцію гравця Реала

Симуляцію бразильського гравця Реала Каземіро не залишив без уваги головний ворог вершкових мадридський Атлетіко.

Каземиро Реал

У матчі 25-го туру Ла Ліги Реал Мадрид на виїзді переміг Леванте з рахунком 2:1.

Обидва м’ячі королівський клуб зміг забити лише з одинадцятиметрової відмітки. Якщо перший пенальті сумнівів не викликає, то другий видався доволі неоднозначним – хавбек Реала Каземіро переборщив контакт з гравцем Леванте і по-акторськи звалився на землю.

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На відеоповторі чітко видно,що гравець Леванте навіть не торкнувся бразильця.

До обговорення епізоду гри підключився лютий ворог Реала – Атлетіко.

— Хороший старт для оскарівської ночі. Який фільм вибираєте ви? – написали у Twitter індійці.

Іронію матрасників парирував захисник Реала Данні Карвахаль.

— Раджу глянути В серці Десіми та Ундесіму. В мене вони є на DVD, – відповів іспанець.

Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!!

Карвахаль натякнув Атлетіко на десяту та одинадцяту перемогу в ЛЧ, коли вершкові у фіналі обіграли саме Атлетіко.

Після 25-ти турів Реал посідає третю сходинку чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, футболіст збірної Бразилії Неймар та гравець збірної Англії Джордан Хендерсон продемонстрували свої акторські здібності на ЧС-2018.

ФотоMaxiSports | Dreamstime.com.

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