Нідерландський футбольний фахівець Луї ван Гал вирішив зав’язати з тренерською кар’єрою.
Колишній тренер збірної Нідерландів та багатьох європейських клубів Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар’єри.
67-річний голандець своє рішення прокоментував так:
— Я закінчую. Моя дружина перестала працювати 22 роки тому, щоб бути зі мною поруч. Я обіцяв їй, що закінчу в 55, але зараз мені вже більше 65 років. Не можу більше продовжувати. Моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Тепер вона щаслива.
Останнім клубом Ван Гала був Манчестер Юнайтед, який він тренував до 2016 року. Також він очолював АЗ Алкмар, Аякс, Барселону та Баварію.
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За свою тренерську кар’єру голандець виграв 20 трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів-1994/95 з Аяксом.
До речі, тренер Атлетіко заплатить штраф за непристойний жест під час матчу з Ювентусом.