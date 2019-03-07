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Факти / Спорт

Рома звільнила тренера після вильоту з Ліги чемпіонів

Рома відправила у відставку головного тренера команди Еусебіо Ді Франческо.

Еусебио ди Франческо

Керівництво Роми відправило у відставку наставника команди Еусебіо Ді Франческо.

Про це повідомляється на офіційному сайті вовків.

Італійського спеціаліста звільнили після двох підряд поразок: спочатку від Лаціо (3:0) у Серії А, а потім після вильоту з розіграшу Ліги чемпіонів від Порту (3:1).

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Зазначимо, що після вильоту римлян з ЛЧ 49-річний коуч не прийшов на прес-конференцію, за що може отримати штраф від УЄФА.

Ді Франческо очолив Рому влітку 2017 року і в першому ж сезоні вивів команду у півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Порту вирвав у Роми путівку в чвертьфінал ЛЧ в овертаймі.

Фото: Dreamstime

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