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Російським футболістам Кокоріну та Мамаєву продовжили арешт

Тверський суд Москви задовольнив клопотання слідства щодо продовження арешту футболістам Александру Кокоріну та Павлу Мамаєву.

Кокорин в суде

За рішенням Тверського суду міста Москва футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв залишаться під арештом до 8 квітня.

Таким чином, футболісти, які були взяті під арешт у жовтні минулого року, проведуть у СІЗО в загальному півроку.

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Кокорін та Мамаєв утримуються під вартою в якості запобіжного заходу у кримінальній справі, порушеній за статтями Хуліганство в складі групи осіб та Побої.

Нагадаємо, футболісти влаштували бійку в кафе в Москві 8 жовтня. В результаті інциденту постраждали співробітник Мінпромторгу та водій Першого каналу, який був госпіталізований. Пізніше суд відправив футболістів під варту.

Фото.

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