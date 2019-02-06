Тверський суд Москви задовольнив клопотання слідства щодо продовження арешту футболістам Александру Кокоріну та Павлу Мамаєву.

За рішенням Тверського суду міста Москва футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв залишаться під арештом до 8 квітня.

Таким чином, футболісти, які були взяті під арешт у жовтні минулого року, проведуть у СІЗО в загальному півроку.

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Кокорін та Мамаєв утримуються під вартою в якості запобіжного заходу у кримінальній справі, порушеній за статтями Хуліганство в складі групи осіб та Побої.

Нагадаємо, футболісти влаштували бійку в кафе в Москві 8 жовтня. В результаті інциденту постраждали співробітник Мінпромторгу та водій Першого каналу, який був госпіталізований. Пізніше суд відправив футболістів під варту.

Фото: MDK‏.