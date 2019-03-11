Реал Мадрид оголосив про відставку головного тренера команди Сантьяго Соларі.

Рада директорів мадридського Реала вирішила розірвати контракт з головним тренером команди Сантьяго Соларі.

Зазначається, що Соларі продовжить працювати у королівському клубі на іншій посаді.

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Галактикос подякували Соларі за відданість та лояльність.

Також Рада директорів погодилася призначити Зінедіна Зідана новим тренером Реал Мадрида з негайним включенням на решту сезону і наступних трьох, до 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Зідан відмовив очолити Реал у розпал сезону.

Джерело: FC Real Madrid