Реал Мадрид оголосив про відставку головного тренера команди Сантьяго Соларі.
Рада директорів мадридського Реала вирішила розірвати контракт з головним тренером команди Сантьяго Соларі.
Зазначається, що Соларі продовжить працювати у королівському клубі на іншій посаді.
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Галактикос подякували Соларі за відданість та лояльність.
Також Рада директорів погодилася призначити Зінедіна Зідана новим тренером Реал Мадрида з негайним включенням на решту сезону і наступних трьох, до 30 червня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Зідан відмовив очолити Реал у розпал сезону.
Джерело: FC Real Madrid
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