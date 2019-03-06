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Факти / Спорт

Фанати Реала – Куртуа: Ти навіть таксі зупинити не зможеш

Фанати Реала жорстко пройшлися по зірковому бельгійському голкіперу Тібо Куртуа.

Тибо Куртуа

Фанати мадридського Реала почали жорстоко тролити бельгійського воротаря вершкових Тібо Куртуа після матчу-відповіді Реала та Аякса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В матчі на Сантьяго Бернабеу голкіпер чотири рази виймав м’яча з власних воріт.

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За інформацією журналіста Танкреді Пальмері, коли Куртуа покидав Бернабеу, вболівальники галактикос вслід йому прокричали фразу “Ти навіть таксі зупинити не можеш!”

Нагадаємо, Куртуа став гравцем королівського клубу влітку 2018 року і витіснив з основного складу костаріканця Кейлора Наваса, який виграв з Реалом 3 Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал запропонував Зідану повернутися в клуб.

Фото: Getty Images

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