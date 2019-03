Фанати мадридського Реала почали жорстоко тролити бельгійського воротаря вершкових Тібо Куртуа після матчу-відповіді Реала та Аякса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В матчі на Сантьяго Бернабеу голкіпер чотири рази виймав м’яча з власних воріт.

За інформацією журналіста Танкреді Пальмері, коли Куртуа покидав Бернабеу, вболівальники галактикос вслід йому прокричали фразу “Ти навіть таксі зупинити не можеш!”

Hilarious offence from Real Madrid fans to Courtois leaving Bernabéu: “You can’t even stop a taxi”.

Italian is the language with largest variety of insulting words, but Spanish are the most creative to insult

(English are just rude)

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 марта 2019 г.