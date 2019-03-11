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Зідан – новий тренер Реала

Зінедін Зідан став новим тренером Реала, змінивши на посту Сантьяго Соларі.

Зідан – новий тренер Реала

Зінедін Зідан – новий тренер Реала. Француз повертається в клуб, з яким він увійшов в історію як гравець і тренер.

За останні два роки і п’ять місяців мадридці за керівництва Зідана зібрали 9 титулів – взяли 3 Ліги чемпіонів, 2 Клубних чемпіонати світу, 2 Суперкубка Європи, 1 Лігу Іспанії та 1 Суперкубок Іспанії.

Менш ніж за три сезони Зідан підкорив рубіж, який раніше до нього не міг подолати жоден тренер – виграв 3 Ліги чемпіонів поспіль.

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До слова, Зідан замінить на посту Сантьяго Соларі, якого клуб відправив у відставку.

ДжерелоFC Real Madrid

Фото: Dreamstime

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