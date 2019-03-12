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Манчестер Сіті — Шальке: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шальке на Фактах ICTV у вівторок, 12 березня, о 22.00.

Манчестер Сіті — Шальке: онлайн-трансляція матчу

Манчестер Сіті прийматиме на Етіхад німецький Шальке в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 у вівторок, 12 березня.

Перша зустріч команд у Гельзенкірхені завершилася вольовою перемогою містян у меншості з рахунком 3:2.

Обидві команди не зможуть зіграти своїми оптимальними складами. Гвардіола не зможе розраховувати у матчі на дискваліфікованих Отаменді та Фернандіньо. А через травми не зіграють де Брюйне, Менді та Браво. Під питанням участь у матчі Компані та Стоунза.

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У Шальке поза грою через травми — Маскарель, Каліджурі та Шопф. А Харіт та Ут залишилися у Німеччині за рішенням тренерського штабу.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.16. Успіх кобальтових оцінюють в 17.5. Нічийний результат зустрічі — 8.70.

Прогноз Фактів ICTV 

Манчестер Сіті — Шальке – 3:1

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