Смотрите онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити — Шальке на Фактах ICTV во вторник, 12 марта, в 22.00.

Манчестер Сити будет принимать на Этихад немецкий Шальке в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 во вторник, 12 марта.

Первая встреча команд в Гельзенкирхене завершилась волевой победой горожан в меньшинстве со счетом 3:2.

Обе команды не смогут сыграть своими оптимальными составами. Гвардиола не сможет рассчитывать в матче на дисквалифицированных Отаменди и Фернандиньо. А из-за травм не сыграют де Брюйне, Мэнди и Браво. Под вопросом участие в матче Компани и Стоунза.

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В Шальке вне игры из-за травмы — Маскарель, Калиджури и Шопф. А Харит и Ут остались в Германии по решению тренерского штаба.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.16. Успех кобальтовых оценивают в 17.5. Ничейный результат встречи — 8.70.

Прогноз Фактов ICTV

Манчестер Сити — Шальке — 3:1