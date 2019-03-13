Манчестер Сіті приймав німецький Шальке на Етіхад в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті — Шальке – 7:0

Манчестер Сіті: Едерсон, Волкер, Данило, Ляпорт (Делф, 72), Зінченко, Гюндоган, Сілва (Фоден, 64), Стерлінг, Сане, Бернардо, Агуеро (Жезус, 64).

Шальке: Ферманн, МакКенні (Менділ, 74), Сердар, Бенталєб, Коноплянка, Стамбулі, Бюргшталлер (Тойхерт, 79), Очіпка, Сане, Брума, Емболо (Скрибскі, 69).

Голи: Агуеро (пен.) 35, 38, Сане 43, Стерлінг 57, Сілва Б. 71, Фоден 78, Жезус 84

Манчестер Сіті приймав німецький Шальке в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Зустріч пройшла у Манчестері на стадіоні Етіхад і завершилася з розгромним рахунком 7:0.

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Голами у матчі відзначилися півзахисники містян Лерой Сане, Рахім Стерлінг, Бернарду Сілва і Філ Фоден, а також форварди Габріел Жезус і Серхіо Агуеро, який оформив дубль у цій зустрічі.

Нагадаємо, перший матч в Гельзенкірхені завершився перемогою англійської команди з рахунком 3:2.

Таким чином, Манчестер Сіті виходить в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а Шальке завершує виступ у турнірі.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шальке.