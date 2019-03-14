Доменіко Тедеско відправили у відставку з поста головного тренера Шальке-04.
Керівництво німецького Шальке прийняло рішення відправити у відставку головного тренера команди Доменіко Тедеско.
Про це повідомила прес-служба гельзенкірхенського клубу.
У найближчому матчі проти РБ Лейпциг кобальтові вийдуть на поле під керівництвом дуету тренерів Хуб Стевенс – Міці Бюскенс.
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Нагадаємо, Тедеско став тренером Шальке влітку 2017 року і в першому ж сезоні посів з командою друге місце у Бундеслізі та вийшов до півфіналу Кубка Німеччини.
В останньому матчі під керівництвом Тедеско Шальке поступився Манчестер Сіті з рахунком 7:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Джерело: Schalke 04
Фото: Schalke 04