Доменіко Тедеско відправили у відставку з поста головного тренера Шальке-04.

Керівництво німецького Шальке прийняло рішення відправити у відставку головного тренера команди Доменіко Тедеско.

Про це повідомила прес-служба гельзенкірхенського клубу.

У найближчому матчі проти РБ Лейпциг кобальтові вийдуть на поле під керівництвом дуету тренерів Хуб Стевенс – Міці Бюскенс.

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Нагадаємо, Тедеско став тренером Шальке влітку 2017 року і в першому ж сезоні посів з командою друге місце у Бундеслізі та вийшов до півфіналу Кубка Німеччини.

В останньому матчі під керівництвом Тедеско Шальке поступився Манчестер Сіті з рахунком 7:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Schalke 04

Фото: Schalke 04