Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Маркету Вондроушову вийшла до 1/2 фіналу турніру в Індіан-Велсі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американському Індіан-Велсі.

У чвертьфіналі українка за 2 години і 11 хвилин обіграла представницю Чехії Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

Читайте: Роналду перший! ESPN назвала топ-100 найпопулярніших спортсменів світу

Світоліна двічі подала навиліт, зробила 6 брейк-пойнтів і програла 5 геймів на своїй подачі. Вондроушова зробила 2 ейси, припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів.

За вихід до фіналу Світоліна посперечається з 18-річною канадкою Б’янкою Андрееску (60-е місце у рейтингу WTA).

Нагадаємо, у четвертому колі Індіана-Велс Світоліна обіграла австралійку Ешлі Барті.