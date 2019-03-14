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Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Індіан-Велсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Маркету Вондроушову вийшла до 1/2 фіналу турніру в Індіан-Велсі.

Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американському Індіан-Велсі.

У чвертьфіналі українка за 2 години і 11 хвилин обіграла представницю Чехії Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

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Світоліна двічі подала навиліт, зробила 6 брейк-пойнтів і програла 5 геймів на своїй подачі. Вондроушова зробила 2 ейси, припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів.

За вихід до фіналу Світоліна посперечається з 18-річною канадкою Б’янкою Андрееску (60-е місце у рейтингу WTA).

Нагадаємо, у четвертому колі Індіана-Велс Світоліна обіграла австралійку Ешлі Барті.

Фото: Getty Images

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